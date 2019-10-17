Kupa maçı 29 Ekim'de

ZİRAAT Türkiye Kupası 4. Eleme Turu’nda oynanacak olan müsabakaların programları belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre; tek maç eleme usulü ne göre oynanacak maçlar 29 Ekim Salı, 30 Ekim Çarşamba ve 31 Ekim Perşembe günü yapılacak. Turnuvaya bu turda dahil olacak olan Süper Lig'deki temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor ise 29 Ekim Salı günü İnegölspor'u ağırlayacak. Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele, saat 20.30'da başlayacak.