Kupa kuraları çekiliyor

ZİRAAT Türkiye Kupası 4. turunda, 3. Eleme Turu müsabakaları sonucu tur atlayan 46 takımın yanı sıra Süper Lig'de geçen sezon sonunda oluşan puan sıralamasında 5 ile 13. sıralar arasında yer alan ve Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Atiker Konyaspor haricindeki 8 takım olmak üzere toplam 54 takım mücadele edecek. Müsabakalar tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Müsabakaların normal süresinin berabere bitmesi halinde 15'er dakikalık iki uzatma devresi oynanacak. Uzatma devrelerinde de eşitliğin bozulmaması halinde tur atlayan takımlar seri penaltı atışları sonucu belirlenecek.
Müsabakalarını kazanan 27 takım, 5. Eleme Turu müsabakalarına katılmaya hak kazanacak.
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