Kupa beyi Bahçeşehir

ANTALYA okul sporları faaliyetleri kapsamında gerçekleşen voleybol şampiyonası çekişmeli maçlara sahne oldu. Alanya Bahçeşehir Okulları lise erkek ve ortaokul erkek voleybol takımları, rakiplerine set dahi vermeden mutlu sona ulaştılar. Alınan dereceler ile Bahçeşehir Koleji lise erkek takımı 10 yıl boyunca 10 kez Antalya şampiyonu olurken, ortaokul erkek voleybol takımı da 3 yıl boyunca 3 kez Antalya şampiyonu oldu.

'DAHA DA İLERİ GİDİYORUZ'

Alanya Bahçeşehir Okulları Voleybol Takım Antrenörü Murat Akar, lise takımının 10 yıl, ortaokul takımının da 3 yıl üst üste şampiyon olduğunu vurguladı. Akar "Her yıl daha da ileriye giden çalışmalarımızın meyvelerini topluyoruz. Bugün iki başarılı takımımız sezon boyunca verdikleri büyük mücadelenin karşılığını Antalya şampiyonu olarak aldı. Her iki takımımızı da tebrik ediyorum" dedi.

'BU BAŞARI TESADÜF DEĞİL'

Her yıl elde edilen bu başarının tesadüf olmadığını söyleyen Alanya Bahçeşehir Okulları kurucusu Burcu Haboğlu Baba, öncelikli olarak takımları kutladı. Baba, "Gerek akademik gerekse sosyal anlamda Alanya'ya öncülük eden bir kurum olarak öğrencilerimizin sosyal ve akademik alanlarda elde etmiş olduğu her şampiyonluk bizleri gururlandırmaktadır. Bahçeşehir Koleji Alanya olarak sosyal ve akademik yönlerden çalışmalarımıza hız kesmeden devam edip Alanya’mıza yeni şampiyonluklar yaşatacağız. Türkiye finallerinde Alanya ve Antalya’yı temsil edecek lise ve ortaokul voleybol takımlarımıza şimdiden başarılar diliyorum" dedi.