Kumda şampiyon Erciş Belediyespor

FİNALLERİN son gününde Arsuz Belediyespor ile Manavgat Belediyespor arasında oynanan üçüncülük maçının galibi 10-4'lük skorla Arsuz Belediyespor oldu. Final maçında ise 7-6 lık bir skorla Erciş Belediyespor, Alanya Belediyespor’u mağlup ederek şampiyon oldu. Toplamda 273 golün atıldığı turnuvada 19 gol atarak gol kralı olmaya hak kazanan isim Arsuz Belediyespor’dan Brishtel oldu. Yine Arsuz Belediyespor'dan Özcan Ceylan en iyi oyuncu, Erciş Belediyespor’dan en iyi kaleci Sedat Çölgezer ve en değerli oyuncuda Jordon oldu.

Dereceye giren sporcular kupa ve madalyalarını Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Kula, TFF Grassroots Sorumlusu Sertan Kırağası, Alanya Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Erdal Tamrak, Alanya Belediyesi Spor Müdürü Levent Uğur ve federasyon yetkilileri tarafından aldı. Ayrıca Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, TFF Plaj Futbolu Ligi Finalleri anısına TFF Grassroots Sorumlusu Sertan Kırağası’na plaket verdi. Federasyon ile Alanya Belediye arasında karşılıklı plaket takdimi yapıldı.