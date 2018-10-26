Kumda heyecan sürüyor

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Alanya Belediyesi’nin ev sahipliği ile düzenlenen TFF Plaj Futbolu Ligi Finalleri’nde heyecan devam ediyor

Kumda heyecan sürüyor
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HABERİN GALERİSİ
Kumda heyecan sürüyor

Kumda heyecan sürüyor

GALİP Dere Plajı’nda gerçekleştirilen finallerde seribaşı olan Alanya Belediyespor takımı bugün ilk maçını gerçekleştirdi. Alanya Belediyespor, rakibi Gümüldürspor takımını 10-1'lik bir skorla mağlup etti. Alanya Belediyespor takımının gollerini; 6 numaralı formasıyla Sandro (2), 4 numaralı formasıyla Yasin Bağcı, 19 numaralı formasıyla Dejan (3), 12 numaralı formasıyla İsmail Turhan, 14 numaralı formasıyla Seyit Ahmet Süer, 9 numaralı formasıyla Kerem Sinç ve 11 numaralı formasıyla Cem Keskin kaydetti.

27 Ekim Cumartesi günü maçlar saat 10.00'da temsilcimiz Alanya Belediyespor takımının maçı ile başlayacak. Günün diğer sonuçları şöyle;
Dikili Çandarlıgücü - Manavgat Belediye Spor    4-5
Erciş Belediye Spor – Arsuz Belediyespor        9-3
Karasu Belediyespor – Tepecikspor            3-4

Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2018, 17:32
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