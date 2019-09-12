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Kumda futbol heyecanı

TFF Plaj Futbolu Ligi Alanya Etabı bugün başlıyor. Galip Dere Plajı'nda 15 Eylül'e kadar devam edecek olan turnuvada futbolseverler, etap boyunca heyecan dolu maçları izleme fırsatı bulacaklar

SPOR 12.09.2019, 22:18
Kumda futbol heyecanı
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Cemali AYGIR 

TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) tarafından Alanya Belediyesi’nin ev sahipliği ile düzenlenen turnuvada Labas Barcın Spor, Alanya Belediyespor, Kestel Spor ve Gazipaşa Belediyespor takımları mücadele edecek. 3 gün boyunca sürecek olan turnuvada maçlar saat 18.00'de başlayacak. Turnuvada her gün iki maç gerçekleştirilecek.Turnuvanın ilk gün karşılaşmaları şöyle:

13 Eylül Cuma

18.00 -  Alanya Belediyespor – Labas Barcınspor
19.15 - Gazipaşa Belediyespor - Kestel Spor
 

#kum #futbol heyecanı #Alanya
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7. Sivasspor 3 4
8. Beşiktaş 3 4
9. Galatasaray 3 4
10. Antalyaspor 3 4
11. Gazişehir 3 4
12. Malatyaspor 3 3
13. Konyaspor 3 3
14. Başakşehir 3 3
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16. Kasımpaşa 3 1
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2. Hatayspor 3 7
3. Fatih Karagümrük 3 7
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5. Adana Demirspor 3 5
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7. Adanaspor 3 4
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2. Man City 4 10
3. Leicester City 4 8
4. Crystal Palace 4 7
5. Arsenal 4 7
6. Everton 4 7
7. West Ham 4 7
8. M. United 4 5
9. Tottenham 4 5
10. Sheffield United 4 5
11. Chelsea 4 5
12. Burnley 4 4
13. Southampton 4 4
14. Newcastle 4 4
15. Bournemouth 4 4
16. Brighton 4 4
17. Wolverhampton 4 3
18. Aston Villa 4 3
19. Norwich City 4 3
20. Watford 4 1
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 3 9
2. Athletic Bilbao 3 7
3. Sevilla 3 7
4. Levante 3 6
5. Real Madrid 3 5
6. Osasuna 3 5
7. Deportivo Alaves 3 5
8. Barcelona 3 4
9. Granada 3 4
10. Valencia 3 4
11. Celta de Vigo 3 4
12. Real Valladolid 3 4
13. Real Sociedad 3 4
14. Mallorca 3 3
15. Real Betis 3 3
16. Villarreal 3 2
17. Getafe 3 2
18. Eibar 3 1
19. Espanyol 3 1
20. Leganés 3 0
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