Kumda futbol heyecanı

Cemali AYGIR

TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) tarafından Alanya Belediyesi’nin ev sahipliği ile düzenlenen turnuvada Labas Barcın Spor, Alanya Belediyespor, Kestel Spor ve Gazipaşa Belediyespor takımları mücadele edecek. 3 gün boyunca sürecek olan turnuvada maçlar saat 18.00'de başlayacak. Turnuvada her gün iki maç gerçekleştirilecek.Turnuvanın ilk gün karşılaşmaları şöyle:

13 Eylül Cuma

18.00 - Alanya Belediyespor – Labas Barcınspor

19.15 - Gazipaşa Belediyespor - Kestel Spor

