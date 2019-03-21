Kulüpler Birliğinden yabancı sınırı açıklaması!

Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman, yabancı sınırı hakkında açıklamalarda bulundu. Orman, "Yabancı futbolcu konusunda düşüncemiz, 2019-2020 sezonu sonuna kadar sistemin devam etmesi yönünde." dedi.

Kulüpler Birliğinden yabancı sınırı açıklaması!
banner404

KULÜPLER Birliği Başkanı Fikret Orman toplantı sonrasında açıklamalarda bulundu. Orman şu ifadeleri kullandı: "Yabancı futbolcu konusunda düşüncemiz 2019-2020'de sistemin aynı şekilde devam etmesi yönünde. Yerli oyuncu teşviği sistemini artırmamız gerekiyor. Sonrasıyla alakalı 3 kulüp hariç tüm kulüpler mevcut sistemin devamı yönünde düşünüyor. Kademeli olarak indirilmesi kararı Kulüpler Birliği'nde alınmadı, 14'e çıkarılması da bizimle alınmadı. Hukuki yetki federasyonda olduğu için federasyon karar verecektir."

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Kaza kurbanı asker gözyaşları arasında defnedildi
Kaza kurbanı asker gözyaşları arasında defnedildi
  1. ANTALYA

banner528

banner516

banner470

banner452

banner449

banner539

banner518

banner481

banner472