Kulüpler Birliğinden yabancı sınırı açıklaması!

KULÜPLER Birliği Başkanı Fikret Orman toplantı sonrasında açıklamalarda bulundu. Orman şu ifadeleri kullandı: "Yabancı futbolcu konusunda düşüncemiz 2019-2020'de sistemin aynı şekilde devam etmesi yönünde. Yerli oyuncu teşviği sistemini artırmamız gerekiyor. Sonrasıyla alakalı 3 kulüp hariç tüm kulüpler mevcut sistemin devamı yönünde düşünüyor. Kademeli olarak indirilmesi kararı Kulüpler Birliği'nde alınmadı, 14'e çıkarılması da bizimle alınmadı. Hukuki yetki federasyonda olduğu için federasyon karar verecektir."