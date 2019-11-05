Kulüpler Birliği'nin yeni Başkanı belli oldu!
Kulüpler Birliği'nin yeni Başkanı aynı zamanda Göztepe Kulübü'nün de Başkanı olan Mehmet Sepil oldu.
SPOR 05.11.2019, 15:13
KULÜPLER Birliği Vakfı'nın yeni Başkanı Mehmet Sepil oldu. Sepil, Kulüpler Birliği'nin 10. Başkanı oldu. Fikret Orman'ın Beşiktaş Kulübü'nde başkanlıktan ayrılmasının ardından vakıftaki başkanlık görevi de sona erdi. 2000'de kurulan Kulüpler Birliği Vakfı'nda bugüne kadar İlhan Cavcav (3 dönem), Cemal Aydın, Özhan Canaydın, Aziz Yıldırım, Yıldırım Demirören, Halil Ünal, Göksel Gümüşdağ, Dursun Özbek ve Fikret Orman başkanlık yaptı.
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