'Kulübemiz zengin'

EVKUR Yeni Malatyaspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Alanyaspor, hazırlıklarını dün yaptığı çift antrenmanla sürdürdü. Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde Teknik Direktör Erol Bulut’un yönetiminde sabah yapılan idman yaklaşık 1 saat sürdü. Isınma hareketleri ile başlayan antrenmanda daha sonra kuvvet ve kondisyon ağırlıklı çalışmalar üzerinde duruldu. Fernandes ve Caulker takımdan ayrı fitness salonunda çalıştı. Sakatlığı süren Lokman Gör ise antrenmana katılmadı. Alanyaspor, Malatyaspor maçı hazırlıklarını bugün akşam yapacağı idmanla sürdürecek.

"ELLERİNDEN GELENİ YAPIYORLAR"

İdman öncesi gazetecilere açıklama yapan Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Malatyaspor maçı hazırlıklarına mutlu bir şekilde başladıklarını söyledi. Ligde ilk iki haftayı iyi geçirdiklerini aktaran Bulut, "İkinci haftayı da galibiyetle tamamladık. İstediğimiz doğrultuda geçiyor maçlar. Futbolcularımız ellerinden geleni yapıyor. O açıdan memnunuz. Bu hafta da hazırlıklarımızı en iyi şekilde yapıp Malatya'dan mutlu dönmek istiyoruz. Bu doğrultuda ilerliyoruz" dedi.

"BÖYLE DEVAM ETMESİNİ DİLİYORUM"

Geniş bir kadroları olduğunu hatırlatan teknik adam Erol Bulut, yedek kulübesinin son derece zengin olduğunu söyledi. Bulut, "Oyuncular en iyi şekilde performanslarını gösteriyor. Mutluluk verici tarafı da ikinci yarıda oyuna giren futbolcularımız ilk 11'deki oyuncuları aratmıyor. Böyle devam etmesini diliyorum. Çünkü bize bütün futbolcular lazım. Uzun bir sezon olacak ve 32 haftamız var. Buna kupa maçları eklenecek ve yoğun bir programa da girmiş olacağız. O yüzden her oyuncunun iyi bir performans vermesi de mutluluk verici" diye konuştu.