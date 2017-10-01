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Kritik maçta kadrolar açıklandı: Aytemiz Alanyaspor - Gençlerbirliği 

Süper Lig'in 7. hafta maçlarından olan Aytemiz Alanyaspor - Gençlerbirliği maçının kadroları az önce açıklandı

Kritik maçta kadrolar açıklandı: Aytemiz Alanyaspor - Gençlerbirliği 

Süper Lig'in 7. hafta maçlarından olan Aytemiz Alanyaspor - Gençlerbirliği maçının kadroları az önce açıklandı

01 Ekim 2017 Pazar 15:51
Kritik maçta kadrolar açıklandı: Aytemiz Alanyaspor - Gençlerbirliği 
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BUNA göre, 7 puana sahip olan temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor, maça, kalede Remy, savunmada Maniatis, Welinton, Tzavellas, N'Sakala, orta alanda Taha, Emre Akbaba, Efecan, hücumda M'Billa, Fernandes ve ileri uçta da Love 11'i ile sahaya çıkacak. 
4 puana sahip olan konuk ekip Gençlerbirliği ise maça, Hopf, Skuletic, Zeki, Luccas, Serdar, Khalili, Skekic, Rantie, Palitsevich, Uğur ve Issah 11'i ile sahada olacak.

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Anahtar Kelimeler:
Aytemiz AlanyasporGençlerbirliğiSüper Lig
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