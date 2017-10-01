Kritik maçta kadrolar açıklandı: Aytemiz Alanyaspor - Gençlerbirliği 

BUNA göre, 7 puana sahip olan temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor, maça, kalede Remy, savunmada Maniatis, Welinton, Tzavellas, N'Sakala, orta alanda Taha, Emre Akbaba, Efecan, hücumda M'Billa, Fernandes ve ileri uçta da Love 11'i ile sahaya çıkacak.

4 puana sahip olan konuk ekip Gençlerbirliği ise maça, Hopf, Skuletic, Zeki, Luccas, Serdar, Khalili, Skekic, Rantie, Palitsevich, Uğur ve Issah 11'i ile sahada olacak.