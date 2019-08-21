Kritik maçta hakem Serkan Tokat

TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Süper Lig'de haftanın maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı. Alanyaspor'un 24 Ağustos Cumartesi gunu saat 21.45'de Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda Kasımpaşa'yı ağırlayacağı kritik mücadeleye ise Serkan Tokat'ı atadı. Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 4, TFF 1. Lig'de 2, TFF 2. Lig'de 2 ve Türkiye Kupasında ise 6 maç yöneten Serkan Tokat, temsilcimiz Alanyaspor'un ise bugüne kadar 13 maçında görev yaptı. Tokat, hakemlik kariyerinde ise en çok Alanyaspor'un maçlarını yönetti. Turuncu yeşilliler bu maçlarda 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 yenilgi aldı. Alanyaspor ile Kasımpaşa arasında oynanacak olan maçta Serkan Tokat'ın yardımcılıklarını ise Erdinç Sezertam ve Bahtiyar Birinci olacak. Karşılaşmanın 4'üncü hakemliğini ise Emre Kargın yapacak.