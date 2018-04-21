Kritik maçta gözler Emre Akbaba'da

İSMİ Galatasaray'ın da aralarında olduğu dev kulüplerle anılan genç oyuncu, takımının performansında büyük bir rol üstlenecek. Kendisini ilk kez A Milli Takım'a davet eden Fatih Terim'in takımına karşı oynayacak olan Emre Akbaba'nın yakın çevresine "Bu maçta mutlaka gol atmak istiyorum" dediği öğrenildi.