Kritik maçta gözler Emre Akbaba'da

İSMİ Galatasaray'ın da aralarında olduğu dev kulüplerle anılan genç oyuncu, takımının performansında büyük bir rol üstlenecek. Kendisini ilk kez A Milli Takım'a davet eden Fatih Terim'in takımına karşı oynayacak olan Emre Akbaba'nın yakın çevresine "Bu maçta mutlaka gol atmak istiyorum" dediği öğrenildi.
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