banner470

banner449

banner552

banner481

banner472

Kritik maçın kadroları açıklandı: Beşiktaş-Alanyaspor

Süper Lig'de bugün saat 16.30'da başlayacak olan Beşiktaş-Aytemiz Alanyaspor maçının kadroları az önce açıklandı

SPOR 06.10.2019, 15:43 06.10.2019, 15:48
Kritik maçın kadroları açıklandı: Beşiktaş-Alanyaspor
banner404

 

BUNA göre; kritik mücadeleye temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor, kalede Marafona, savunmada Baiano, Welinton, Tzavellas, Nsakala, orta alanda Ceyhun, Siopis, Bakasetas, hücumda Efecan, Mammou ve ileri uçta da Cisse ilk 11'i ile başlayacak.

Ev sahibi Beşiktaş ise, Karius, Torre, Oğuzhan, Atiba, Burak, Nkoudou, Ljajic, Vida, Dorukhan, Lens ve Caner ilk 11'i ile sahaya çıkacak.

#kritik maç #Beşiktaş-Alanyaspor
Yorumlar (0)
26°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Trabzonspor - Beşiktaş derbisi nasıl sonuçlanır?
Trabzonspor - Beşiktaş derbisi nasıl sonuçlanır?
banner384
Namaz Vakti 06 Ekim 2019
İmsak 05:31
Güneş 06:50
Öğle 12:50
İkindi 16:06
Akşam 18:41
Yatsı 19:55
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 6 14
2. Sivasspor 7 12
3. Konyaspor 7 12
4. Fenerbahçe 7 11
5. Gaziantep FK 6 11
6. Antalyaspor 7 11
7. Malatyaspor 7 10
8. Galatasaray 7 10
9. Trabzonspor 6 9
10. Göztepe 7 9
11. Başakşehir 6 8
12. Denizlispor 7 8
13. Çaykur Rizespor 6 8
14. Ankaragücü 7 8
15. Kasımpaşa 7 7
16. Beşiktaş 6 5
17. Gençlerbirliği 7 3
18. Kayserispor 7 3
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 14
2. Balıkesirspor 7 13
3. Akhisar Bld.Spor 7 13
4. Fatih Karagümrük 7 12
5. Altay 7 12
6. Bursaspor 7 12
7. Hatayspor 6 11
8. Keçiörengücü 7 11
9. Adana Demirspor 6 10
10. İstanbulspor 7 10
11. Osmanlıspor 6 10
12. Erzurum BB 6 7
13. Adanaspor 7 6
14. Altınordu 6 5
15. Giresunspor 7 5
16. Menemen Belediyespor 6 4
17. Boluspor 7 2
18. Eskişehirspor 7 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 8 24
2. Man City 7 16
3. Leicester City 8 14
4. Crystal Palace 8 14
5. Burnley 8 12
6. Arsenal 7 12
7. West Ham 8 12
8. Tottenham 8 11
9. Chelsea 7 11
10. Bournemouth 7 11
11. M. United 7 9
12. Sheffield United 8 9
13. Brighton 8 9
14. Aston Villa 8 8
15. Wolverhampton 7 7
16. Southampton 7 7
17. Everton 8 7
18. Norwich City 8 6
19. Newcastle 7 5
20. Watford 8 3
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 18
2. Granada 8 14
3. Atletico Madrid 7 14
4. Barcelona 7 13
5. Real Sociedad 7 13
6. Sevilla 7 13
7. Athletic Bilbao 7 12
8. Valencia 8 12
9. Villarreal 8 11
10. Levante 8 11
11. Osasuna 8 11
12. Eibar 8 9
13. Real Valladolid 7 9
14. Real Betis 8 9
15. Deportivo Alaves 8 8
16. Getafe 7 7
17. Mallorca 8 7
18. Celta de Vigo 7 6
19. Espanyol 8 5
20. Leganés 8 2
banner440
banner545