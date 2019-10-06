Kritik maçın kadroları açıklandı: Beşiktaş-Alanyaspor
Süper Lig'de bugün saat 16.30'da başlayacak olan Beşiktaş-Aytemiz Alanyaspor maçının kadroları az önce açıklandı
SPOR 06.10.2019, 15:43 06.10.2019, 15:48
BUNA göre; kritik mücadeleye temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor, kalede Marafona, savunmada Baiano, Welinton, Tzavellas, Nsakala, orta alanda Ceyhun, Siopis, Bakasetas, hücumda Efecan, Mammou ve ileri uçta da Cisse ilk 11'i ile başlayacak.
Ev sahibi Beşiktaş ise, Karius, Torre, Oğuzhan, Atiba, Burak, Nkoudou, Ljajic, Vida, Dorukhan, Lens ve Caner ilk 11'i ile sahaya çıkacak.
26°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Trabzonspor - Beşiktaş derbisi nasıl sonuçlanır?
Namaz Vakti 06 Ekim 2019
|İmsak
|05:31
|Güneş
|06:50
|Öğle
|12:50
|İkindi
|16:06
|Akşam
|18:41
|Yatsı
|19:55
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|6
|14
|2. Sivasspor
|7
|12
|3. Konyaspor
|7
|12
|4. Fenerbahçe
|7
|11
|5. Gaziantep FK
|6
|11
|6. Antalyaspor
|7
|11
|7. Malatyaspor
|7
|10
|8. Galatasaray
|7
|10
|9. Trabzonspor
|6
|9
|10. Göztepe
|7
|9
|11. Başakşehir
|6
|8
|12. Denizlispor
|7
|8
|13. Çaykur Rizespor
|6
|8
|14. Ankaragücü
|7
|8
|15. Kasımpaşa
|7
|7
|16. Beşiktaş
|6
|5
|17. Gençlerbirliği
|7
|3
|18. Kayserispor
|7
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|7
|14
|2. Balıkesirspor
|7
|13
|3. Akhisar Bld.Spor
|7
|13
|4. Fatih Karagümrük
|7
|12
|5. Altay
|7
|12
|6. Bursaspor
|7
|12
|7. Hatayspor
|6
|11
|8. Keçiörengücü
|7
|11
|9. Adana Demirspor
|6
|10
|10. İstanbulspor
|7
|10
|11. Osmanlıspor
|6
|10
|12. Erzurum BB
|6
|7
|13. Adanaspor
|7
|6
|14. Altınordu
|6
|5
|15. Giresunspor
|7
|5
|16. Menemen Belediyespor
|6
|4
|17. Boluspor
|7
|2
|18. Eskişehirspor
|7
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|8
|24
|2. Man City
|7
|16
|3. Leicester City
|8
|14
|4. Crystal Palace
|8
|14
|5. Burnley
|8
|12
|6. Arsenal
|7
|12
|7. West Ham
|8
|12
|8. Tottenham
|8
|11
|9. Chelsea
|7
|11
|10. Bournemouth
|7
|11
|11. M. United
|7
|9
|12. Sheffield United
|8
|9
|13. Brighton
|8
|9
|14. Aston Villa
|8
|8
|15. Wolverhampton
|7
|7
|16. Southampton
|7
|7
|17. Everton
|8
|7
|18. Norwich City
|8
|6
|19. Newcastle
|7
|5
|20. Watford
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|18
|2. Granada
|8
|14
|3. Atletico Madrid
|7
|14
|4. Barcelona
|7
|13
|5. Real Sociedad
|7
|13
|6. Sevilla
|7
|13
|7. Athletic Bilbao
|7
|12
|8. Valencia
|8
|12
|9. Villarreal
|8
|11
|10. Levante
|8
|11
|11. Osasuna
|8
|11
|12. Eibar
|8
|9
|13. Real Valladolid
|7
|9
|14. Real Betis
|8
|9
|15. Deportivo Alaves
|8
|8
|16. Getafe
|7
|7
|17. Mallorca
|8
|7
|18. Celta de Vigo
|7
|6
|19. Espanyol
|8
|5
|20. Leganés
|8
|2