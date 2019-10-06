Kritik maçın kadroları açıklandı: Beşiktaş-Alanyaspor

BUNA göre; kritik mücadeleye temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor, kalede Marafona, savunmada Baiano, Welinton, Tzavellas, Nsakala, orta alanda Ceyhun, Siopis, Bakasetas, hücumda Efecan, Mammou ve ileri uçta da Cisse ilk 11'i ile başlayacak.

Ev sahibi Beşiktaş ise, Karius, Torre, Oğuzhan, Atiba, Burak, Nkoudou, Ljajic, Vida, Dorukhan, Lens ve Caner ilk 11'i ile sahaya çıkacak.