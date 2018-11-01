Kritik maça tecrübeli hakem! Onunla hiç kaybetmedik

TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Spor Toto Süper Lig'in 11. hafta hakemlerini bugün açıkladı. Ligdeki temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor'un 4 Kasım Pazar günü konuk edeceği Yeni Malatyaspor maçına ise FIFA Kokart sahibi tecrübeli hakem Cüneyt Çakır'ı atadı. Bu sezon Ziraat Türkiye Kupası Finali'ni yöneten Cüneyt Çakır, Süper Lig'de 7, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2 ve UEFA Uluslar Ligi'nde ise 1 maç yönetti.

ÇAKIR İLE HİÇ KAYBETMEDİK

Süper Lig'deki temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor, Cüneyt Çakır'ın yönettiği maçlarda bugüne kadar hiç yenilgi yüzü görmedi. Çakır, turuncu yeşilli temsilcimizin bugüne kadar 2 maçını yönettti. Geçtiğimiz sezon oynanan ve ikisi de Süper Lig maçı olan mücadelelerde Aytemiz Alanyaspor, Osmanlıspor ile berabere kalırken, Başakşehir'i ise 4-1 mağlup etti. Cüneyt Çakır'ın Yeni Malatyaspor ile oynanacak olan bu kritik mücadelede yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. 4. hakem ise Arda Kardeşler olacak.