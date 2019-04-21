Kritik maç öncesi şok gelişme!

BU akşam oynanacak olan Fenerbahçe maçının son taktik provasını dün gerçekleştiren Aytemiz Alanyaspor'da şok edici bir gelişme yaşandığı iddia edildi. Turuncu yeşillilerin 3. kaptanı konumundaki Yunan oyuncu Georgios Tzavellas'ın, 2. kaptan Efecan Karaca ile dünkü basına kapalı olarak yapılan antrenmanda kavga ettiği ve bugünkü maç öncesi Teknik Direktör Sergen Yalçın tarafından kadro dışı bırakıldığı öğrenildi. Az önce açıklanan kadroda Tzavellas'ın yer almaması da, hakkında ortaya atılan bu iddiayı güçlendirir nitelikteydi.