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Alanya - Antalya Hava Durumu - 20 Nisan 2018
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Kritik Alanyaspor maçı öncesi Fatih Terim'e ceza geldi

PFDK, Alanyaspor'un yarın akşam ağırlayacağı Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim'e ceza verdi

Kritik Alanyaspor maçı öncesi Fatih Terim'e ceza geldi

PFDK, Alanyaspor'un yarın akşam ağırlayacağı Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim'e ceza verdi

20 Nisan 2018 Cuma 12:53
Kritik Alanyaspor maçı öncesi Fatih Terim'e ceza geldi
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GEÇTİĞİMİZ günlerde Galatasaray ile Akhisarspor arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında sportmenliğe aykırı harekette bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in aldığı ceza bugün belli oldu. 
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 20.04.2018 tarih ve 71 sayılı olağanüstü toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir. GALATASARAY teknik sorumlusu FATİH TERİM'in, 18.04.2018 tarihinde oynanan GALATASARAY - TELESET MOBİLYA AKHİSAR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, müsabaka gözlemcisine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 13.000 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada GALATASARAY idarecisi ŞÜKRÜ HANEDAR'ın sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 21 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 25.000 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir."

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Son Güncelleme: 20.04.2018 13:03
Anahtar Kelimeler:
CezaFatih TerimGalatasarayAlanyasporPFDK
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