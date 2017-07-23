Kralın kamp keyfi

ERZURUM'DAKİ ilk etap kamp çalışmasına iznini uzattırarak katılmayan Brezilyalı sambacı, Avusturya kampına dahil olarak taraftarlara da rahat bir nefes aldırmıştı. Alanya'ya gelir gelmez kişisel antrenörü ile açık kapatan oyuncu, Avusturya kampında da en hırslı isim olarak göze çarpıyor. Arkadaşları ile olan uyumu da gözden kaçmayan Love, neşeli haliyle takıma ayrı bir hava katıyor.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.