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Kral Kartal'ı bekliyor

Süper Lig'de en son Gençlerbirliği maçında fileleri havalandıran Vagner Love, deplasmanda oynanan Başakşehir ve Göztepe maçlarında suskun kalmıştı

Kral Kartal'ı bekliyor

Süper Lig'de en son Gençlerbirliği maçında fileleri havalandıran Vagner Love, deplasmanda oynanan Başakşehir ve Göztepe maçlarında suskun kalmıştı

26 Ekim 2017 Perşembe 23:35
Kral Kartal'ı bekliyor
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DÜN yapılan antrenmanda birbirinden güzel goller atarak formda olduğunu gösteren Brezilyalı oyuncu, Beşiktaş maçıyla birlikte gollerine devam etmek istiyor. Geçtiğimiz yıl Alanya'da oynanan maçta Beşiktaş'a tek golü atan Love "Taraftarlarımızı mutlu edebilmek için elimizden geleni yapıyoruz. Beşiktaş'a Alanya'da puan verme niyetinde değiliz. Tek düşüncemiz 3 puan olacak" dedi. 

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Anahtar Kelimeler:
Kral KartalGençlerbirliğiVagner Love
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