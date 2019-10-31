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Koyu Galatarasaylı isim, Terim'in bırakacağı tarihi duyurdu

Bu sezon kötü gidişatı bir türlü sona erdiremeyen Galatasaray'da Fatih Terim'in görevi hangi şartlarda bırakacağını, Galatasaray taraftarı olan Fatih Altaylı kaleme aldı. Altaylı, "Bu yönetim, Fatih Terim'i kovamaz. Fatih Terim ancak istifa ederse gider. Terim, Galatasaray'a faydalı olamayacağını düşünürse bırakır zaten." ifadelerini kullandı.

SPOR 29.10.2019, 11:30
Koyu Galatarasaylı isim, Terim'in bırakacağı tarihi duyurdu
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KÖTÜ bir sezon geçiren Galatasaray'da işler karışacak gibi... Büyük umutlarla sezona başlanırken hem Süper Lig hem de Şampiyonlar Ligi'nde alınan kötü sonuçlara bir de sezon başında büyük umutlarla transfer edilen Falcao'nun sakatlığının geçmemesi eklenince taraftarın sabrı iyice taştı. Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 3 maçta sadece 1 puan toplayan ve Devler Ligi'nde gol atamayan tek takım olan Galatasaray'da işler iyi gitmiyor. Fatih Terim'li Galatasaray Süper Lig'de 7. sırada bulunuyor. 9 maçta 13 puan toplayan sarı kırmızılılar 9 gol atıp 9 gol yedi. Sonuçlar böyle olunca taraftar hem Fatih Terim'e hem de yıllık maaşı bonuslarla 7 milyon euro olan Falcao için isyan bayrağı açtı. Tecrübeli çalıştırıcı Terim de derbi sonrasında bazı oyunculara tepkisini dile getirmişti. Sosyal medyada ise birçok taraftar Fatih Terim'in görevinden istifa etmesini istiyor. Galatasaray taraftarı olan Fatih Altaylı ise bugün Habertürk'teki yazısında Fatih Terim'in görevi ne zaman bırakacağı ile ilgili bir yazı yazdı.İşte Fatih Altaylı'nın yazısının Fatih Terim ile ilgili bölümü; "Bugün Fatih Terim'in kovulmasını gerektirecek bir durum yok ortada. Evet kovulmuşluğu var ama o yönetim, bu yönetim değildi. Bu yönetim, Fatih Terim'i kovamaz. Fatih Terim ancak istifa ederse gider. Fatih Terim, iyi bir Galatasaraylı. Fatih Terim, Galatasaray'a faydalı olamayacağını düşünürse bırakır zaten. Fatih Terim'in her şeyini eleştirebilir, olumlu olumsuz yüzlerce şey söyleyebilirim ama Fatih Terim'in Galatasaraylılığıyla ilgili tek kelime söyleyemem! Fatih Terim ben, Abdurrahim Albayrak, Faruk Süren, Alp Yalman ne kadar Galatasaraylıysa en az hepimiz kadar Galatasaraylıdır. Galatasaray'ın aleyhine bir işin içinde olmaz. Galatasaray'a zarar verdiğini düşündüğü anda gider, 'Beni affedin, bırakayım' der"

ABDULLAH AVCI'NIN, FATİH TERİM'LE TOKALAŞMAMASI

"Elitizm demek küstahlaşmak değildir. Tam tersine elitist olan büyüdükçe küçülendir. Küçük adamların büyüdüğü dönemler yaşıyoruz Türkiye'de! Galatasaray'ı diyoruz da Abdullah Avcı'nın kibri de aşağı değil. Abdullah Avcı'nın kibirlenmesi gerekecek bir background'u olmamasına rağmen bu kadar kibirle de ki bu adam yarın Avrupa şampiyonu falan oldu ne yapar çok merak ediyorum! En kanlı bıçaklı rakibin gelse onu zarafet içerisinde davranmak zorundasın. Kendi değerlerinden taviz vermekten, kendini ezdirmekten küçük düşürmekten bahsetmiyorum. Zarafet içerisinde davranmak zorundasın. Galatasaray bunu yapmıyorsa, sen öyle yaparsın ki rakibin utanç duyar. Bu kucağına çocuk alıp da öbürüne fotoğraf çektirmek demek değildir. O pespayeliktir. Bunu zarafet içerisinde yaparsın, Galatasaray'a yakışan budur."

#Galatarasay #Fatih Terim #istifa
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