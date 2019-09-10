Köyden gelen dünya şampiyonu

KORKUTELİ'NİN Yeşiloba Mahallesi'nde dünyaya gelen Zeynep Yıldırım, 3 yaşındayken kanser hastası annesini kaybetti. Köyde babası, babaannesi ve halasıyla büyüyen Zeynep, yaşıtları gibi okula gidip, dersinden kalan zamanlarda da tarla ve bahçe işlerinde ailesine yardım etti. Ailesinin koyunlarını otlatan, ev işlerinde babaannesine destek olan Zeynep, babası Hamdi Yıldırım'ın merakı nedeniyle sık sık yağlı güreş müsabakası izlemeye gitti. Güreşçi olma hevesiyle 3 yıl önce Antalya'da spor lisesine kaydını yaptıran Zeynep, köyünden 90 kilometre uzakta ailesinden ayrı yaşamaya başladı. Antrenörü İlkay Kaya'nın yönlendirmesiyle plaj güreşi müsabakalarına katılan Zeynep Yıldırım, Türkiye şampiyonluğunu kazanmasının ardından dünya şampiyonasına katılmaya hak kazandı. Milli sporcu, Ukrayna'nın Odessa şehrindeki Plaj Güreşi Dünya Şampiyonası'nda 60 kilo gençlerde altın madalyanın sahibi oldu. Zeynep kazandığı başarıyla hem ailesinin, hem de köyünün gururu oldu. Başarısıyla köydeki çocuklara da örnek olan Zeynep, onlara güreşi öğretip, spor yapmalarını sağlıyor.