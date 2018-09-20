Korkuteli 2 transfer daha yapacak

Korkuteli Belediyespor Asbaşkanı Süleyman Türkyılmaz, 2 oyuncuyu daha kadroya katarak transferi tamamlayacaklarını söyledi.

Korkuteli 2 transfer daha yapacak
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SÜPER Amatör'de hafta sonu Kestel Belediyespor'a 6-0 yenilen Korkuteli Belediyespor'da transfer çalışmalarına hız verildi. Asbaşkanı Süleyman Türkyılmaz, forvet ve stoper mevkilerine transfer gerçekleştireceklerini söyledi.

Takımın bütçesi ve ihtiyacı doğrultusunda giden oyuncuların yerlerini dolduracaklarını aktaran Türkyılmaz, "Şu ana kadar görüşmelerimiz devam ediyor. Yönetim olarak görüşerek 2 transfer yapma kararı aldık. Transfer sezonu bitmeden 2 oyuncu daha transfer etmemiz gerekiyor" dedi.

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