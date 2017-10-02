'Korkulu rüya görebilirdik'

ÖNCE Trabzonspor'u deplasmanda deviren Aytemiz Alanyaspor'un teknik direktörü Safet Susic, korkulu bir rüya görebilecekleri Gençlerbirliği maçında farklı galip geldikleri için mutlu olduğunu söyledi. Süper Lig'de 4 büyükler dışında tüm takımların aynı standartta olduğunu ifade eden Boşnak teknik adam "Tahminimizden, korktuğumuzdan biraz daha kolay bir maç oldu. Gol bulduktan sonra işler istediğimiz gibi gitmeye başladı. Maçın sonlarına doğru profesyonellik dışı hata yaptık, Tzavellas'ın kırmızı kartı. Ondan sonra işler daha kötüye gidebilirdi. Bu Tzavellas'ın hareketinden sonra maçı kazanmamız bizim için mutluluk verici bir durum.

Maçtan önce oyuncularıma şunu söyledim; Türkiye'de 4 büyük takım ve standartın biraz üzerinde Başakşehir var. Onun dışında takımlar aynı standartta. Benim için önemli olan bu ligde kalmak değil. Bizde bu takımı yukarıya taşıyabilecek oyuncular var ve kapasitemiz var. Ligin orta sıralarına veya biraz daha üzerine takımı taşımak istiyoruz. Şu anda bir hedef belirlememiz söz konusu değil. Önümüzde zorlu maçlar var. Benim hedefim, sezon sonunda takımın rahat bir sıralamada olmasını sağlamak" dedi.