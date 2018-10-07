Korkmaz: “Son dakikalarda gelen gol bizleri üzdü”

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, son dakikada gelen gole üzüldüklerini kaydetti.

Korkmaz: “Son dakikalarda gelen gol bizleri üzdü”
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SPOR Toto Süper Lig’in 8. haftasında Antalyaspor, sahasında ağırladığı Galatasaray’a 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Korkmaz, oyuncularını mücadelelerinden dolayı kutladığını söyledi. Futbolcularının sahada ellerinden geleni yaptığını dile getiren Korkmaz, “Sadece gol olmadı. Son dakikada gelen gol ve bizim adımıza kaçan goller bizleri üzdü. Hücumda maalesef hamle yapacak oyuncular olmadığı için iyi savunma yönünü yapmaya çalıştık. Ama dediğim gibi son dakikada gelen gol bizleri üzdü. Mücadeleye devam" dedi.

Bir gazetecinin sorusu üzerine, VAR sisteminin iyi işlediğini sözlerine ekleyen Bülent Korkmaz, “Hakemler artık sonucu etkileyecek hareketleri VAR ile çözmeye çalışıyorlar. Bizim aleyhimize verilen penaltıyı VAR sistemi ile öğrendik. Bu sistem şu an için doğru işliyor" diye konuştu.

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