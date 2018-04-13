'Konyaspor'u yeneceğiz'

ATİKER Konyaspor maçının alt sıralardan uzaklaşmak adına büyük önem taşıdığını ifade eden Hamzaoğlu, "Bu maça en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Kolay bir maç olmayacak. Konyaspor da yavaş yavaş toparlanmaya başladı. Seyircimiz önünde, kendi sahamızda, inşallah coşkulu bir oyunla iyi bir sonuç elde edip diğer haftalara hazırlanacağız" dedi. Takımda ciddi bir eksik bulunmadığını aktaran Hamzaoğlu, hazır olan futbolcularla sahaya çıkarak galibiyet arayacaklarını kaydetti. Bugüne kadar iyi mücadele ederek belli bir noktaya geldiklerine dikkati çeken Hamzaoğlu, Atiker Konyaspor maçından da iyi bir sonuçla ayrılmak istediklerini vurguladı.
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