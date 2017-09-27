Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 21°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU
BİST
101218
ALTIN
147.541
DOLAR
3.5676
STERLİN
4.7883
EURO
4.1930
28 Eylül 2017 Perşembe - Günlük Burç Yorumu
28 Eylül Günlük Burç Yorumu
28 Eylül 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
28 Eylül 2017 Alanya -...
Günde bir avuç ceviz hafızayı güçlendiriyor
Cevizin inanılmaz faydası
banner468

Konyaspor taraftarlarından İzmir Marşı kararı!

Konyaspor taraftarı, eski başkanları Ahmet Şan'ın söylemedikleri için teşekkür ettiği İzmir Marşı hakkında yeni karar aldı! SKOR'a özel olarak konuşan Nalçacılılar'ın basın sözcüsü İlker Kırnaz, "Tüm Türkiye'ye İzmir Marşı nasıl söylenir göstereceğiz" dedi

Konyaspor taraftarlarından İzmir Marşı kararı!

Konyaspor taraftarı, eski başkanları Ahmet Şan'ın söylemedikleri için teşekkür ettiği İzmir Marşı hakkında yeni karar aldı! SKOR'a özel olarak konuşan Nalçacılılar'ın basın sözcüsü İlker Kırnaz, "Tüm Türkiye'ye İzmir Marşı nasıl söylenir göstereceğiz" dedi

27 Eylül 2017 Çarşamba 14:34
Konyaspor taraftarlarından İzmir Marşı kararı!
banner404

SKOR ÖZEL

ATİKER Konyaspor, UEFA Avrupa Ligi’nin 2. haftasında Portekiz ekibi Vitoria Guimaraes ile karşılaşacak. Konya Stadı’ndaki mücadelede yeşil-beyazlı taraftarlar, takımlarıyla uzun bir aradan sonra bir araya gelecek. Beşiktaş ile oynanan Süper Kupa maçındaki çıkan olaylar sonrasında alınan 5 maç ceza nedeniyle ligde oynanan 3 karşılaşmada takımlarından uzak kalan taraftarlar, tribün şov yapmaya hazırlanıyor.
Skor’un ulaştığı Konyaspor Taraftar Grubu Nalçacılılar’ın basın sözcüsü İlker Kırnaz, “Maçtan 10 dakika önce marşlarımızı söylemeye başlayacağız. İzmir Marşı’nı, Gençlik Marşı’nı ve Mehter Marşı’nı hep bir ağızdan söyleyeceğiz” dedi. Konyaspor’un İzmir Marşı ile ilgili daha önce kamuoyuna yansıyan tartışmalara da değinen Kırnaz, “Biz, İzmir Marşı başta olmak üzere bunların UEFA Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi ve Milli maçlar gibi uluslararası arenada söylenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Herkes Vitoria Guimaraes maçını izlesin. Tüm Türkiye’ye İzmir Marşı nasıl söylenir Nalçacılılar olarak göstereceğiz” diye konuştu.
Yeşil-beyazlı taraftarların bu kritik maça büyük önem vermesi stadyumun büyük bölümünü doldurması bekleniyor. Açık kanaldan yayınlanacak maçta taraftalar hep beraber İzmir Marşı’nı da söyleyecek.
 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Konyasporİzmir Marşı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kupa kuraları çekiliyor
Kupa kuraları çekiliyor
Alanyaspor yönetiminden ziyaret turu
Alanyaspor yönetiminden ziyaret turu
'Alanyaspor için önemli bir maç'
'Alanyaspor için önemli bir maç'

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim