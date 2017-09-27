Konyaspor taraftarlarından İzmir Marşı kararı!

SKOR ÖZEL

ATİKER Konyaspor, UEFA Avrupa Ligi’nin 2. haftasında Portekiz ekibi Vitoria Guimaraes ile karşılaşacak. Konya Stadı’ndaki mücadelede yeşil-beyazlı taraftarlar, takımlarıyla uzun bir aradan sonra bir araya gelecek. Beşiktaş ile oynanan Süper Kupa maçındaki çıkan olaylar sonrasında alınan 5 maç ceza nedeniyle ligde oynanan 3 karşılaşmada takımlarından uzak kalan taraftarlar, tribün şov yapmaya hazırlanıyor.

Skor’un ulaştığı Konyaspor Taraftar Grubu Nalçacılılar’ın basın sözcüsü İlker Kırnaz, “Maçtan 10 dakika önce marşlarımızı söylemeye başlayacağız. İzmir Marşı’nı, Gençlik Marşı’nı ve Mehter Marşı’nı hep bir ağızdan söyleyeceğiz” dedi. Konyaspor’un İzmir Marşı ile ilgili daha önce kamuoyuna yansıyan tartışmalara da değinen Kırnaz, “Biz, İzmir Marşı başta olmak üzere bunların UEFA Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi ve Milli maçlar gibi uluslararası arenada söylenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Herkes Vitoria Guimaraes maçını izlesin. Tüm Türkiye’ye İzmir Marşı nasıl söylenir Nalçacılılar olarak göstereceğiz” diye konuştu.

Yeşil-beyazlı taraftarların bu kritik maça büyük önem vermesi stadyumun büyük bölümünü doldurması bekleniyor. Açık kanaldan yayınlanacak maçta taraftalar hep beraber İzmir Marşı’nı da söyleyecek.

