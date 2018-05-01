Konyaspor taraftarından şaşırtan destek

SPOR Toto Süper Lig 32. haftasında temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor, 5 Mayıs Cumartesi günü Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda 16. sıradaki Osmanlıspor’u ağırlayacak. Puan cetvelinde 15. sırada bulunan Konyaspor'un taraftarları da, Konya'dan Alanya'ya gelerek Alanyaspor'a destek olmak istiyorlar.

Karşılaşma için tüm Alanya tek yürek olurken, turuncu yeşilli taraftarlar da şimdiden çalışmalara başladı. Akdeniz ekibine sadece Alanyalılar değil Konyasporlu taraftarlar da destek vermek istiyor. Sosyal Medya üzerinden Konyaspor Sevdalıları Grubu’nu yöneten Murat Baydar, maça gelmek ve Alanyaspor’a destek olmak istediklerini vurgularken, Alanyaspor yönetiminden bir talepleri olduğunu dile getirdi. Baydar, "Bu hafta Cumartesi akşamı Alanyaspor'a Osmanlıspor maçında destek için Konyaspor yönetiminden, Alanyaspor yönetiminden, Alanya Belediyesi ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden otobüs desteği istiyoruz" ifadelerini kullandı.