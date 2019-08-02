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Konyaspor, Marin Anicic ile anlaşmaya vardı

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, Boşnak defans oyuncusu Marin Anicic ile anlaşmaya vardı.

SPOR 02.08.2019, 11:04 Toygar Dim
Konyaspor, Marin Anicic ile anlaşmaya vardı
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İKİNCİ etap kamp çalışmalarını Hollanda'da sürdüren Konyaspor, Marin Anicic transferinde mutlu sona ulaştı.

Yeşil beyazlıların uzun süredir gündemlerinde olan Boşnak futbolcu ile 2+1 yıllık anlaşmaya vardığı öğrenildi. 30 yaşındaki futbolcu kariyeri boyunca HSK Zrinjski Mostar ve Astana takımlarında forma giydi. 1.92'lik Anicic, 1 kez de Bosna Hersek Milli Takım forması ile sahaya çıktı.

"ANLAŞMAYA VARDIK"

Konyaspor Basın Sözcüsü Güven Öten transferle ilgili şunları söyledi:

"Anicic ile uzun süredir ilgileniyorduk. Oyuncu ile anlaşmaya vardık. Kendisi Astana'nın UEFA Avrupa 2'nci ön eleme rövanş maçında forma giymek istedi. Dün akşamda takımıyla son maçına çıktı. Anicic yarın Konya'ya gelecek ve kendisiyle sözleşme imzalayacağız."

#konyaspor #Marin #anicic #Astana
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