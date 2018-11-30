Konyaspor Alanyaspor maçı kadroları açıklandı

Süper Lig'de bugün saat 20.00'de başlayacak olan Atiker Konyaspor-Aytemiz Alanyaspor maçının kadroları az önce açıklandı

Konyaspor Alanyaspor maçı kadroları açıklandı
banner404

BUNA göre; kritik mücadeleye temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor, kalede Haydar, savunmada N'Sakala, Merih, Tzavellas, Baiano, orta alanda Sackey, Maniatis, Ceyhun, kanatlarda Efecan, Campos ve ileri uçta da Papiss Cisse ilk 11'i ile sahaya çıkacak. 
Ev sahibi Konyaspor ise, Serkan, Diagne, Jonsson, Ömer Ali, Jevtovic, Jahovic, Milosevic, Traore, Uğur, Ferhat ve Skubic ilk 11'i ile maça başlayacak.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
ALPER KUTAY'LA POLİTİKA KULİSİ
ALPER KUTAY'LA POLİTİKA KULİSİ
  1. DimTV

banner516

banner470

banner477

banner452

banner449

banner487

banner481

banner472

banner479