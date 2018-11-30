Konyaspor Alanyaspor maçı kadroları açıklandı

BUNA göre; kritik mücadeleye temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor, kalede Haydar, savunmada N'Sakala, Merih, Tzavellas, Baiano, orta alanda Sackey, Maniatis, Ceyhun, kanatlarda Efecan, Campos ve ileri uçta da Papiss Cisse ilk 11'i ile sahaya çıkacak.

Ev sahibi Konyaspor ise, Serkan, Diagne, Jonsson, Ömer Ali, Jevtovic, Jahovic, Milosevic, Traore, Uğur, Ferhat ve Skubic ilk 11'i ile maça başlayacak.