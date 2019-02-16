Konyaspor 2. Başkanı Aksoy'dan sert açıklama

ATİKER Konyaspor Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Konyaspor'da Selçuk Aksoy, Fırat Aydınus ve yardımcılara yönelik sert açıklamalar yaptı.

Skrtel ile Zuta arasında 13. dakikada gerçekleşen pozisyonu hatırlatan Aksoy, "Sahada çifte standart nasıl uygulanır gördük. F.Bahçe açıklama yapınca hafta içi biz de açıklama yapma gereği duyduk. 14. dakikada Skrtel'in hareketini hakem görmeyebilir de VAR nasıl görmez? Fenerbahçe 10 kişi oynayacakken biz 10 kişi oynadık" ifadelerini kullandı.

Hafta içerisinde yaptıkları açıklamaya da vurgu yapan Aksoy "Biz bu filmi daha önce gördük. Konyaspor olarak yapılan uygulamalardan şikayetçiyiz. Belki Fenerbahçe'nin bir penaltısı söz konusu. Jahovic'in pozisyonu farklı değerlendirilebilir. Ali Koç'un dediği gibi adil bir yönetim gerekli" dedi.

VAR'la ilgili konuşan Aksoy "Biz hakemlerin hatalarından çok şikayetçi bir kulüp değiliz. Biz bariz yapılan hataların peşindeyiz. Özellikle VAR'dan sonra hataların en aza inmesi gerekiyor" yorumunda bulundu.