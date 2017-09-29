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Konyaspor 2-1 Vitoria Guimaraes 

Atiker Konyaspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu ikinci maçında sahasında konuk ettiği Portekiz temsilcisi Vitoria Guimaraes'i 2-1 mağlup etti

Konyaspor 2-1 Vitoria Guimaraes 

Atiker Konyaspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu ikinci maçında sahasında konuk ettiği Portekiz temsilcisi Vitoria Guimaraes'i 2-1 mağlup etti

29 Eylül 2017 Cuma 08:20
Konyaspor 2-1 Vitoria Guimaraes 
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MAÇTAN dakikalar
4. dakikada sağ kanatta topla buluşan Heldon Ramos, son çizgiye indikten sonra yerden ortasını yaptı ancak kaleci Serkan Kırıntılı, bu ortayı kornere uzaklaştırdı.
9. dakikada Musa Araz'ın pası ile ceza sahasının hemen dışında sol çaprazda buluşan Milosevic'in vuruşu üst direğe çarpıp oyun alanına geri döndü. Savunmanın uzaklaştırmak istediği topla ceza sahası yayı içerisinde buluşan Fofana'nın vuruşunda meşin yuvarlak savunmadan sekip kornere çıktı.
14. dakikada Friday'in penaltı noktası üzerinden vurduğu top Jubal'dan döndü.
24. dakikada Ömer Ali'nin sol kanattan uzun kullandığı taç atışını Friday kafayla sol çaprazda bulunan Musa'ya indirdi. Musa, gelişine vurduğu topu kalecinin kollarının altından ağlarla buluşturdu. 1-0
30. dakikada Skubic'in yerden pasıyla ceza sahası içerisinde sağ çaprazda topla buluşan Milosevic'in gelişine vuruşunda meşin yuvarlak savunmadan sekerek kornere çıktı.
34. dakikada Heldon Ramos ceza sahası dışından sert vurdu top kaleci Serkan'dan döndü. Dönen topla ceza sahası içinde buluşan Raphinha bomboş pozisyonda topu auta gönderdi. 
42. dakikada Milosevic'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Musa'nın vuruşunda top savunmadan sekti. 
48. dakikada Fofana'nın pası ile sağ kanatta topla buluşan Skubic, son çizgiye indikten sonra penaltı noktası üzerinde bulunan Milosevic'e ortasını yaptı. Milosevic'in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 2-0
74. dakikada sol çaprazdan topla birlikte ceza sahası içerisine giren Heldon Ramos yerden pasını penaltı noktasının hemen dışında bulunan Paolo Hurtado'ya bıraktı. Paolo Hurtado gelişine vurduğu topu ağlarla buluşturdu. 2-1
87. dakikada Vedat'ın pasında ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Fofana'nın sert vuruşunda top kaleci Miguel Silva'nın müdahalesiyle kornere çıktı.
88. dakikada topla buluşan Fofana ceza sahası içine girdikten sonra topa vurdu, ancak top farklı bir şekilde auta çıktı.
90+1. dakikada Portekiz ekibinin kullandığı taç atışında topu savunmanın kafayla ceza sahası dışına uzaklaştırdığı topa Chico Ramos'un gelişine vuruşunda kaleci Serkan, iki hamlede meşin yuvarlağın sahip oldu. 
Stat: Konya Büyükşehir
Hakemler: Aleksandar Stavrev xx, Marjan Kirovski xx, Dejan Kostadinov xx
Atiker Konyaspor: Serkan xx, Ali Turan xx, Jonsson xx, Ömer Ali xx, Milosevic xxx (Volkan dk. 90 ?), Fofana xx, Pilipovic xx, Friday xx (Malik Evouna dk. 80 x), Musa xxx (Vedat dk. 75 x), Bourabia xx, Skubic xx
Yedekler: Carlgren, Selim, Moke, İmoh Ezekiel
Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay
Vitoria Guimaraes: Silva xx, Pedrao xx (Moreno dk. 46 x), Heldon xx, Raphinha xx, Paolo Hurtado xxx, Joao Aurelio xx, Alhassan Wakaso xx (Chico Ramos dk. 46 x), Oscar Estupinan xx (Helder Ferreira dk. 71 x), Jubal xx, N’Clomande Konan xx, Guillermo Celis xx
Yedekler: Miguel Oliveira, Rafael Miranda, Rincon, David Texeira
Teknik Direktör: Pedro Martins
Goller: Musa (dk. 24), Milosevic (dk. 48) (Atiker Konyaspor), Paolo Hurtado (dk. 74) (Vitoria Guimaraes)
Sarı Kartlar: Friday, Ali Turan (Atiker Konyaspor), Jubal, Guillermo Celis (Vitoria Guimaraes)

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Anahtar Kelimeler:
ATİKER KonyasporUEFA Avrupa LigiVitoria Guimaraes
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