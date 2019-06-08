Konya’da dev maç! İlk 11’ler belli oldu

TÜRKİYE ile Fransa 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu üçüncü maçında bu akşam oynayacakları karşılaşmayla 10 yıl sonra karşı karşıya gelecek. İki ülke milli takımları son olarak 5 Haziran 2009'da Fransa'nın Lyon şehrinde karşı karşıya gelmişti. Özel maçı ev sahibi ekip Karim Benzema'nın penaltıdan attığı golle 1-0 kazandı.

Türkiye ile Fransa bu akşam Konya'da yapacakları maçla 5. kez birbirlerine rakip olacak. Geride kalan 4 maç da Fransa'nın üstünlüğü ile sona erdi. Üçü özel, biri Konfederasyonlar Kupası'nda olmak üzere geride kalan 4 maçta Fransa 12, Türkiye ise 2 gol attı.

Türkiye Fransa milli maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye Fransa milli maçı bu akşam saat 21:45'te başlayacak. Mücadele TRT 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. A Milli Futbol Takımı, Fransa ile bu akşam Konya'da yapacağı maçla 571. kez sahaya çıkacak. Türk Milli Takımı, 96 yıllık tarihinde 299'u resmi, 271'i özel 570 maçta, biri hükmen olmak üzere 216 galibiyet aldı, 133 defa berabere kaldı, 221 kez de rakiplerine yenildi.

İLK 11'LER

Türkiye: Mert, Mehmet Zeki, Kaan, Merih, Hasan Ali, Mahmut, Dorukhan, İrfan Can, Kenan, Cengiz, Burak

Fransa: Lloris, Pavard, Varane, Umtiti, Digne, Matuidi, Sissoko, Pogba, Mbappe, Griezmann, Giroud