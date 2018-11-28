Konya uğuru

SPOR Toto Süper Lig'deki temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor, 14. hafta maçında yarın akşam Konyaspor'un konuğu olacak. Saat 20.00'de başlayacak olan mücadele Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nda oynanacak. Bu stadyum, turuncu yeşilli takıma son derece uğurlu geliyor. Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'e ilk kez Konya BŞB Stadyumu'nda yükseldi. Adana Demirspor'u play-off finalinde burada yenen turuncu yeşilliler, Konya'da Süper Lig'e yükselme gururunu yaşamıştı. Alanyaspor, bu stadyumda Konyaspor ile oynadığı 2 Süper Lig maçını da kazanmasını bilmişti. Süper Lig'deki ilk yıl oynanan maç 2-0, geçtiğimiz yıl oynanan maç da 3-2 Alanyaspor'un lehine sonuçlanmıştı. Yarın oynanacak olan maçta bu stadyumun uğuruna inanan Alanyasporlu futbolcular, Konyaspor engelini de zorlanmadan geçmek istiyor.

ŞİMŞEK BUGÜN YOLCU

Aytemiz Alanyaspor, Konyaspor ile oynayacağı kritik mücadelenin Alanya'daki hazırlıklarını dün akşam tesislerinde yaptığı basına kapalı antrenman ile tamamladı. Teknik Direktör Sergen Yalçın ve yardımcı antrenörler gözetiminde yapılan antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü. İdmanda, Konyaspor maçının taktik provasının yapıldığı ve oyunculara son talimatların verildiği bildirildi. Turuncu yeşilli takım bugün karayolu ile Konya'ya giderek kampa girecek. Akşam saatlerinde son bir ter antrenmanı yapacak olan Aytemiz Alanyasporlu futbolcular, kampa girerek yarın akşamki maç saatini beklemeye başlayacak.

