Konya'da Josef Sural anıldı

SPOR Toto Süper Lig'in 30. haftasında bu akşam Atiker Konyaspor ile Galatasaray arasında oynanan maç öncesinde, elim kazada hayatını kaybeden Alanyasporlu futbolcu Josef Sural için saygı duruşunda bulunuldu. Her iki takım oyuncuları da sahaya "Başınız sağolsun Alanyaspor" yazılı pankartla çıktılar. Konyaspor ve Galatasaray tribünlerinde maçı izleyen taraftarlar, hazırladıkları pankartlarla Josef Sural için taziye mesajı verdiler. Öte yandan, Türkiye'deki tüm profesyonel liglerde, 6 Mayıs 2019 Pazartesi gününe kadar yapılacak olan maçlarda Josef Sural için saygı duruşunda bulunulacak.