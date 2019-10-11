Konuk FC Desna
Süper Lig'e verilen milli arayı hazırlık maçı yaparak değerlendirecek olan Aytemiz Alanyaspor, yarın saat 15.00'de Ukrayna Premier Ligi ekiplerinden FC Desna'yı ağırlayacak
AYTEMİZ Alanyaspor, Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına dün akşam yaptığı idmanla devam etti. Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde Teknik Direktör Erol Bulut’un yönetiminde gerçekleştirilen idman, düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Yenileme çalışmalarıyla devam eden idmanın son bölümünde ise çift kale maç yapıldı. Antrenmana sakatlığı bulunan Lokman Gör, Salih Uçan, Juanfran, milli takımda olan Efecan Karaca ile Yunan futbolcular Tasos Bakasetas ve Manolis Siopis katılmadı.
MAÇ MİLLİ EGEMENLİK'TE
Aytemiz Alanyaspor, lige verilen milli arayı boş geçmeyecek. Turuncu yeşilli takım, yarın Ukrayna Premier Ligi ekiplerinden FC Desna ile bir hazırlık maçı yapacak. Milli Egemenlik Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele saat 15.00'de başlayacak. Aytemiz Alanyaspor'lu taraftarların da ücretsiz olarak izleyebileceği hazırlık karşılaşmasında, lig maçlarında forma giyemeyen oyuncular kendini gösterme fırsatı bulacak.
Antalya BŞB tarafından bulvar ve ana caddelerin Alanya'ya devredilmesi hakkında ne düşünüyorsunuz?
|İmsak
|05:35
|Güneş
|06:55
|Öğle
|12:49
|İkindi
|16:01
|Akşam
|18:33
|Yatsı
|19:47
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|7
|14
|2. Sivasspor
|7
|12
|3. Trabzonspor
|7
|12
|4. Konyaspor
|7
|12
|5. Fenerbahçe
|7
|11
|6. Başakşehir
|7
|11
|7. Antalyaspor
|7
|11
|8. Gaziantep FK
|7
|11
|9. Malatyaspor
|7
|10
|10. Galatasaray
|7
|10
|11. Göztepe
|7
|9
|12. Beşiktaş
|7
|8
|13. Denizlispor
|7
|8
|14. Ankaragücü
|7
|8
|15. Çaykur Rizespor
|7
|8
|16. Kasımpaşa
|7
|7
|17. Gençlerbirliği
|7
|3
|18. Kayserispor
|7
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|7
|14
|2. Hatayspor
|7
|14
|3. Balıkesirspor
|7
|13
|4. Akhisar Bld.Spor
|7
|13
|5. Fatih Karagümrük
|7
|12
|6. Altay
|7
|12
|7. Bursaspor
|7
|12
|8. Keçiörengücü
|7
|11
|9. Adana Demirspor
|7
|10
|10. İstanbulspor
|7
|10
|11. Erzurum BB
|7
|10
|12. Osmanlıspor
|7
|10
|13. Menemen Belediyespor
|7
|7
|14. Adanaspor
|7
|6
|15. Altınordu
|7
|5
|16. Giresunspor
|7
|5
|17. Boluspor
|7
|2
|18. Eskişehirspor
|7
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|8
|24
|2. Man City
|8
|16
|3. Arsenal
|8
|15
|4. Leicester City
|8
|14
|5. Chelsea
|8
|14
|6. Crystal Palace
|8
|14
|7. Burnley
|8
|12
|8. West Ham
|8
|12
|9. Tottenham
|8
|11
|10. Bournemouth
|8
|11
|11. Wolverhampton
|8
|10
|12. M. United
|8
|9
|13. Sheffield United
|8
|9
|14. Brighton
|8
|9
|15. Aston Villa
|8
|8
|16. Newcastle
|8
|8
|17. Southampton
|8
|7
|18. Everton
|8
|7
|19. Norwich City
|8
|6
|20. Watford
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|18
|2. Barcelona
|8
|16
|3. Atletico Madrid
|8
|15
|4. Granada
|8
|14
|5. Real Sociedad
|8
|13
|6. Sevilla
|8
|13
|7. Athletic Bilbao
|8
|12
|8. Valencia
|8
|12
|9. Villarreal
|8
|11
|10. Levante
|8
|11
|11. Osasuna
|8
|11
|12. Getafe
|8
|10
|13. Real Valladolid
|8
|10
|14. Eibar
|8
|9
|15. Celta de Vigo
|8
|9
|16. Real Betis
|8
|9
|17. Deportivo Alaves
|8
|8
|18. Mallorca
|8
|7
|19. Espanyol
|8
|5
|20. Leganés
|8
|2