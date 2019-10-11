Konuk FC Desna

AYTEMİZ Alanyaspor, Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına dün akşam yaptığı idmanla devam etti. Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde Teknik Direktör Erol Bulut’un yönetiminde gerçekleştirilen idman, düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Yenileme çalışmalarıyla devam eden idmanın son bölümünde ise çift kale maç yapıldı. Antrenmana sakatlığı bulunan Lokman Gör, Salih Uçan, Juanfran, milli takımda olan Efecan Karaca ile Yunan futbolcular Tasos Bakasetas ve Manolis Siopis katılmadı.

MAÇ MİLLİ EGEMENLİK'TE

Aytemiz Alanyaspor, lige verilen milli arayı boş geçmeyecek. Turuncu yeşilli takım, yarın Ukrayna Premier Ligi ekiplerinden FC Desna ile bir hazırlık maçı yapacak. Milli Egemenlik Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele saat 15.00'de başlayacak. Aytemiz Alanyaspor'lu taraftarların da ücretsiz olarak izleyebileceği hazırlık karşılaşmasında, lig maçlarında forma giyemeyen oyuncular kendini gösterme fırsatı bulacak.