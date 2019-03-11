Konaklıspor ait olduğu yerde

Antalya 1. Amatör Küme'de play off mücadelesi veren Konaklıspor, son maçında karşılaştığı Kadriyespor'u 3-0 yenerek Süper Amatör Küme'ye yükseldi 

Konaklıspor ait olduğu yerde
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KONAKLISPOR, geçtiğimiz yıl düştüğü Antalya Süper Amatör Küme'ye yeniden geri döndü. Bu yıl 1. Amatör Küme'de mücadele eden yeşil beyazlılar, ligi 40 puanlı Kadriyespor'un ardından 32 puanla 3. sırada bitirdi. Play off maçlarına kalan temsilcimiz, ilk maçında Demrespor'a 2-1 mağlup oldu. İkinci maçında Zeytinköyspor'u 2-0'la geçen yeşil beyazlılar, üçüncü maçında ise Kadriyespor'la karşılaştı. Kazandığı takdirde Süper Amatör Küme'ye yeniden yükselecek olan Konaklıspor, önüne gelen bu fırsatı geri çevirmedi. Bugün Kadriyespor'la şampiyonluk maçına çıkan temsilcimiz, rakibini Mahsun Sarı (kk) ve Alper Kaymaz'ın (2) golleriyle 3-0 yenerek Süper Amatör Küme'ye yükseldi. Konaklısporlu futbolcular ve teknik heyet maçın ardından büyük bir sevinç yaşadı.

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