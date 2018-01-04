Konaklı-Payallar tek kulüp olacak

ANTALYA Süper Amatör Küme'de Alanya'yı temsil eden kulüplerden Konaklıspor ile Payallarspor, güçlerini birleştirerek gelecek sezon tek kulüp olarak liglere katılma kararı aldılar. Yeşil beyazlı ve sarı siyahlı iki kulübün başkanları ve yöneticilerinin onay verdiği birleşimin, sezon sonunda gerçekleştirileceği öğrenildi. İki takımın birleşmesinden sonra yeni kulübün isminin ise Konaklı Payallarspor olacağı öğrenildi.