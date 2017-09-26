Konaklı fırsat tepti

KONAKLI Stadyumu'nda oynanan mücadelenin ikinci yarısında üstünlüğünü sağlayamayan yeşil beyazlı takım, rakip atakları kesemeyince kalesinde üst üste goller gördü. İlk haftayı BAY geçen ve gruptaki ikinci maçını oynayan Konaklıspor, ilk maçta olduğu gibi bu maçta da beraberlik aldı ve puanını 2'ye yükseltti.