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Konaklı Bora'ya emanet

Süper Amatör Küme temsilcisi Konaklıspor, teknik direktör Mustafa Bora ile anlaştı

Konaklı Bora'ya emanet

Süper Amatör Küme temsilcisi Konaklıspor, teknik direktör Mustafa Bora ile anlaştı

20 Temmuz 2017 Perşembe 00:23
Konaklı Bora'ya emanet
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ANTALYA Süper Amatör Küme'deki temsilcilerimizden Konaklıspor'da geçtiğimiz hafta olağanüstü kongre ile göreve gelen yeni yönetim, ilk icraat olarak yeni bir teknik direktörle anlaştı. Takımı Mustafa Bora'ya emanet eden Konaklıspor Başkanı Mehmet Şerbetçioğlu, yeni sezonda hedeflerinin BAL Ligi olduğunu söyledi. Şerbetçioğlu ve yönetimi, antrenör Mustafa Bora'nın yardımcısı olarak da Barış Demir'i görevlendirdi. 
 

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Anahtar Kelimeler:
Süper Amatör KümeKonaklısporMustafa Bora
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