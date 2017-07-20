Konaklı Bora'ya emanet

ANTALYA Süper Amatör Küme'deki temsilcilerimizden Konaklıspor'da geçtiğimiz hafta olağanüstü kongre ile göreve gelen yeni yönetim, ilk icraat olarak yeni bir teknik direktörle anlaştı. Takımı Mustafa Bora'ya emanet eden Konaklıspor Başkanı Mehmet Şerbetçioğlu, yeni sezonda hedeflerinin BAL Ligi olduğunu söyledi. Şerbetçioğlu ve yönetimi, antrenör Mustafa Bora'nın yardımcısı olarak da Barış Demir'i görevlendirdi.
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