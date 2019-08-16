Komşuya Alanyaspor desteği

ALANYA'NIN komşu ilçesi Manavgat'ın Bölgesel Amatör Lig'deki (BAL) temsilcisi Manavgat Belediyespor, yeni sezon hazırlıklarını tesislerinde sürdürüyor. Alanyalı teknik direktör Ali Haydar Durusoy'un çalıştırdığı yeşil beyazlı ekip, önceki gün Yo-Yo Aralıklı Dayanıklılık Testinden geçti. Süper Lig ekibi Alanyaspor'un altyapı antrenörlerinden Serhat Terzi, Hasan Fidancı ve Aytuğ Çalışkan tarafından Yo-Yo testinden başarıyla geçen futbolcular, kondisyon olarak yeni sezona hazır olduklarını gösterdiler. Manavgat Belediyespor Teknik Direktörü Ali Haydar Durusoy, "Takımımıza Yo-Yo testi uyguladık. Bu organizasyonu yapmamıza verdikleri destek ve katkıları için Alanyaspor'umuzun değerli altyapı antrenörleri arkadaşlarım Serhat Terzi, Hasan Fidancı ve Aytuğ Çalışkan'a, kulübüm ve ekibim adına teşekkür ediyorum" dedi.

