Komşuda uluslararası turnuva

MANAVGAT'IN Kumköy Turizm Merkezi'nde başlayan turnuvada U10, U11, U12, U13, U14 ve U16 kategorilerinde aralarında Beşiktaş, Antalyaspor, Manavgat Belediyespor, Lokomotiv Moskova, Lokomotiv Taşkent, FC Lyon'un da bulunduğu 43 takımdan 600 sporcu mücadele ediyor. 2004 ve 2011 arasında doğan geleceğin futbol yıldızlarının katıldığı turnuva 3 Kasım'da sona erecek. Turnuva son gün dereceye giren takımların kupalarının da verileceği gala gecesiyle sona erecek. Turnuvanın bu sene 3'üncüsünü düzenlediklerini belirten MAD Spor Başkanı Mehmet Ali Dersinlioğlu, "Bu turnuvada 43 takıma ulaştık. Bu takımların da 38'i yabancı. Turnuvada 600 geleceğin futbolcusu mücadele ediyor. Yani çok ciddi bir katılımcı sayısına ulaştık" dedi.