Komşuda uluslararası turnuva
Alanya'nın komşu ilçesi olan Manavgat'ta, çeşitli yaş gruplarında 38'i yabancı 43 takımın katıldığı 3. Uluslararası Futbol Turnuvası başladı
SPOR 31.10.2019, 19:38
MANAVGAT'IN Kumköy Turizm Merkezi'nde başlayan turnuvada U10, U11, U12, U13, U14 ve U16 kategorilerinde aralarında Beşiktaş, Antalyaspor, Manavgat Belediyespor, Lokomotiv Moskova, Lokomotiv Taşkent, FC Lyon'un da bulunduğu 43 takımdan 600 sporcu mücadele ediyor. 2004 ve 2011 arasında doğan geleceğin futbol yıldızlarının katıldığı turnuva 3 Kasım'da sona erecek. Turnuva son gün dereceye giren takımların kupalarının da verileceği gala gecesiyle sona erecek. Turnuvanın bu sene 3'üncüsünü düzenlediklerini belirten MAD Spor Başkanı Mehmet Ali Dersinlioğlu, "Bu turnuvada 43 takıma ulaştık. Bu takımların da 38'i yabancı. Turnuvada 600 geleceğin futbolcusu mücadele ediyor. Yani çok ciddi bir katılımcı sayısına ulaştık" dedi.
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|3. Malatyaspor
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|4. Trabzonspor
|9
|16
|5. Sivasspor
|9
|15
|6. Başakşehir
|9
|15
|7. Galatasaray
|9
|13
|8. Beşiktaş
|9
|12
|9. Konyaspor
|9
|12
|10. Gaziantep FK
|9
|12
|11. Kasımpaşa
|9
|11
|12. Denizlispor
|9
|11
|13. Çaykur Rizespor
|9
|11
|14. Antalyaspor
|9
|11
|15. Göztepe
|9
|9
|16. Ankaragücü
|9
|9
|17. Gençlerbirliği
|9
|6
|18. Kayserispor
|9
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|9
|17
|2. Hatayspor
|9
|17
|3. Fatih Karagümrük
|9
|16
|4. Balıkesirspor
|9
|16
|5. Akhisar Bld.Spor
|9
|16
|6. Altay
|9
|15
|7. Bursaspor
|9
|15
|8. Erzurum BB
|9
|14
|9. Keçiörengücü
|9
|14
|10. Adana Demirspor
|9
|11
|11. İstanbulspor
|9
|11
|12. Menemen Belediyespor
|9
|11
|13. Osmanlıspor
|9
|10
|14. Boluspor
|9
|8
|15. Giresunspor
|9
|8
|16. Adanaspor
|9
|7
|17. Altınordu
|9
|5
|18. Eskişehirspor
|9
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|10
|28
|2. Man City
|10
|22
|3. Leicester City
|10
|20
|4. Chelsea
|10
|20
|5. Arsenal
|10
|16
|6. Crystal Palace
|10
|15
|7. M. United
|10
|13
|8. Sheffield United
|10
|13
|9. Bournemouth
|10
|13
|10. West Ham
|10
|13
|11. Tottenham
|10
|12
|12. Wolverhampton
|10
|12
|13. Burnley
|10
|12
|14. Brighton
|10
|12
|15. Aston Villa
|10
|11
|16. Everton
|10
|10
|17. Newcastle
|10
|9
|18. Southampton
|10
|8
|19. Norwich City
|10
|7
|20. Watford
|10
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|10
|22
|2. Real Madrid
|10
|21
|3. Granada
|10
|20
|4. Atletico Madrid
|11
|20
|5. Sevilla
|11
|20
|6. Real Sociedad
|11
|19
|7. Villarreal
|10
|17
|8. Athletic Bilbao
|11
|16
|9. Osasuna
|10
|14
|10. Levante
|11
|14
|11. Valencia
|11
|14
|12. Real Valladolid
|11
|14
|13. Getafe
|10
|13
|14. Deportivo Alaves
|11
|12
|15. Real Betis
|11
|12
|16. Mallorca
|10
|10
|17. Eibar
|10
|9
|18. Celta de Vigo
|11
|9
|19. Espanyol
|11
|8
|20. Leganés
|11
|5