Komşuda tenis heyecanı

ITF (Uluslararası Tenis Federasyonu) Grade-A kategorisinde 40 ülkeden 370 sporcunun katılımıyla düzenlenen 15. Uluslararası Wilson Senior Açık Tenis Turnuvası Grade-A karşılaşmaları ilçedeki bir tesise ait 69 toprak kortta oynanacak. Turnuvada kadınlarda ve erkeklerde 35+, 40+, 45+, 50+, 55+, 60+, 65+, 70+, 75+, 80+ ve 85+ yaş grubu olmak üzere toplam 40 kategoride katılımcılar tekler, çiftler, karışık çiftler ve kaybedenlerin katıldığı teselli dallarında yarışacak.