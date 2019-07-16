Komşuda heyecan başladı

GEÇİRDİĞİ kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Manavgat Belediyesi'nin plaj futbolu teknik sorumlusu Mehmet İnci adına düzenlenen etapta, 2 grupta 10 takım mücadele edecek. Plaj futbolu Manavgat etabının açılış maçında Batı Koleji, Moddizayn'ı 8-5 mağlup etti. Turnuva, 21 Temmuz'da oynanacak final maçıyla sona erecek.

Turnuvanın açılışında konuşan Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı Halis Akkaya, "Bu sezonki turnuvamızın adını sevgili kardeşimiz, dostumuz, çalışanımız, yol arkadaşımız Mehmet İnci adına düzenledik. Gerçekten Mehmet İnci'nin bu organizasyonda çok büyük emeği var. Kaybettiğimiz için gerçekten çok üzgünüz, rahmetle anıyoruz" dedi.

Güncelleme Tarihi: 16 Temmuz 2019, 23:03