Komşuda 'Alanyaspor Okulu' açılacak

Süper Lig'deki temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor'un futbol okulu artık Manavgat'ta da faaliyet gösterecek

Komşuda 'Alanyaspor Okulu' açılacak
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MANAVGAT Alanyaspor Futbol Okulu, antrenör Zafer Çiftçi ve İsa Keser tarafından açılacak. Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nu ziyaret eden antrenör Çiftçi ve Keser, Manavgat ve çevresindeki yetenekli gençleri kulübe kazandırmayı hedeflediklerini söyledi. Başkan Hasan Çavuşoğlu ise, altyapıya önem verdiklerini ve bu kapsamda yapılacak her proje ve girişime destek olmaya devam edeceklerini dile getirdi. Altyapı ve Spor Okullarından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Muhammet Çetin ise Çiftçi ve Keser’e çalışmalarında başarılar diledi. 

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