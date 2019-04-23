Komşuda 'Alanyaspor Okulu' açılacak

MANAVGAT Alanyaspor Futbol Okulu, antrenör Zafer Çiftçi ve İsa Keser tarafından açılacak. Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nu ziyaret eden antrenör Çiftçi ve Keser, Manavgat ve çevresindeki yetenekli gençleri kulübe kazandırmayı hedeflediklerini söyledi. Başkan Hasan Çavuşoğlu ise, altyapıya önem verdiklerini ve bu kapsamda yapılacak her proje ve girişime destek olmaya devam edeceklerini dile getirdi. Altyapı ve Spor Okullarından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Muhammet Çetin ise Çiftçi ve Keser’e çalışmalarında başarılar diledi.