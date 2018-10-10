Komşu liderliği korudu

MANAVGAT Atatürk Stadyumu'nda oynanan karşılaşmaya Manavgat Belediyespor etkili başladı. Birçok eksikle sahaya çıkan Aydınspor 1923 güçlü rakibi karşısında varlık gösteremedi. 30. dakikada defansın ardına atılan uzun topta kaleciyle karşı karşıya kalan Babacar, Manavgat Belediyespor'u 1-0 öne geçirdi. İkinci yarıda Aydınspor 1923 beraberlik için yüklenmeye çalışsa da Manavgat geçit vermedi. Yeşil beyazlılar, 80. dakika Babacar ile bir gol daha bularak maçın skorunu 2-0'a taşıdı. Son dakikalarda da gol sesinin çıkmadığı maç Manavgat Belediyespor galibiyetiyle sonuçlandı. Ligin ilk üç haftasında çıktığı tüm mücadelelerden galibiyetle ayrılan Manavgat Belediyespor, 9 puanla liderlik koltuğundaki yerini bu hafta da korudu.