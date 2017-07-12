Kombineler yarın satışta

ALANYASPOR Kulübü, yeni sezon kombine fiyatlarını dün belirledi. Spor Toto Süper Lig'de mücadele edecek olan Alanyaspor'un iç saha maçları için sezonluk kombine alacak olanlar, yarından itibaren kulübün yanında yer alan Passolig ofisinden kartlarını temin edebilecek.
KOMBİNE FİYATLARI
1. Kategori: VIP Tribün : 2500 TL
2. Kategori: Maraton Tribünü : 500 TL
3. Kategori: Kapalı Tribün : 500 TL
4. Kategori: Kuzey Kale Arkası Tribünü : 300 TL
5. Kategori: Güney Kale Arkası Tribünü : 300 TL
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İyi Seyirler.
Bir kulübün gelirleri içerisinde,seyirci gelirleri önemsiz bir orana tekabül etmektedir.Ana gelir, futbolcu yetiştirip satmak, ya da bolca galibiyet-beraberlik halinde federasyondan daha fazla puan primi almaktır.Tribündeki fazla sayıda seyirci ile, rakip takımı veya hakemi etki altına almak, kendi takımınızın oyuncularını daha fazla motive etmek daha kolay olacaktı.Daha fazla sayıda seyircinin etkileri ile, mağlup olunacak maçtan beraberlik veya galibiyet bile çıkarmak mümkündür. Federasyon tarafından, her bir galibiyet için 1.8 milyon gibi bir prim verildiği unutulmamalıdır. Fazla sayıda seyirci olması için kombine fiyatlarının çok düşük (sembolik) bir rakam olması durumunda ortaya çıkan maddi kaybı, 1 maçtaki galibiyetle elde etme şansınız vardı. Bunun farkına varan kulüpler, çok düşük bedelle kombine satmaktadırlar.Ülkemizi belki ŞL'nde, belki de Avrupa Ligi'nde temsil edecek olan lig ikincisi Başakşehir, kombine fiyatlarını 100 TL'den başlatmış, maksimum 375 TL belirlemiştir.