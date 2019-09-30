Kolombiya’dan Falcao yorumları...
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin canlı yayınlandığı Kolombiya’da internet siteleri ve sosyal medya üzerinden futbolseverler, karşılaşma ile ilgili görüşlerini paylaştı, Radamel Falcao’nun performansını yorumladı
SPOR Toto Süper Lig'de ilk kez derbi heyecanı yaşayan Galatasaray'ın golcüsü Radamel Falcao'nun dev maçtaki performansı, Kolombiya'da geniş yankı uyandırdı.
İşte o yorumlar:
@Publimetro Colombia: Hem Falcao hem de Galatasaray hayal kırıklığına uğrattı. Tam sevineceğimiz yerde de golü iptal edildi.
@DemasFutbol: Radamel Falcao, Maduro’nun sosyalizminin dürtüsel olduğuna inanmıyor.
@fredyletradoc: Falcao’nun uzun bir süredir artık elit bir oyuncu olmadığını anlamıyorlar.
@MelukLeCuenta: Falcao farkedilmedi, derbide bir etkililiği olmadı.
@Comutricolor: Kolombiyalı izleyiciler Mondragon’un yorumculuğunu beğenmedi.
@juan_barrios94: Maçla ilgili iyi olan şey Falcao’yu görmekti. Kötü olansa Mondragon’u dinliyor olmaktı.
@silvioravel: Galatasaray, Falcao’ya göre bir takım değil. Türkiye’de golcülük kapasitesi ve prestijini gömecekler.
@WbeimarMunoz: Orta sahada yaratıcılık çok azdı. Kanatlardan gelen toplarla besleyemediler dolayısıyla Falcao Fenerbahçe karşısında yalnız kaldı.
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