'Kolay maç kalmadı'

TEKNİK Direktör Aykut Kocaman ve yardımcı antrenörler yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Oyuncular daha sonra top kapma ve pas çalışmalarıyla antrenmana devam etti. Antrenman öncesinde gazetecilere konuşan Konyasporlu futbolcu Ferhat Öztorun, Galatasaray ile berabere tamamlanan maçı değerlendirirken, ligde kolay bir maçın olmadığı belirterek, "Hakikaten bizim adımıza güzel bir maç oldu. İyi oynadığımızı düşünüyorum. Özellikle ikinci yarı daha iyi oynadık, pozisyonlarımız vardı. Değerlendiremedik, olabilir ama gidişatımız iyiye doğru devam ediyor. Bu hafta da çok önemli bir maç oynayacağız. Rakip kendi sahasında ciddi bir galibiyet aldı. Ligde kolay maç diye bir maç kalmadı, her maçın ayrı zorluğu var. Ama tabii kendi sahamızda oynayacağız, bunun avantajını iyi kullanıp buradan güzel bir sonuç, güzel bir oyunla ayrılmak istiyoruz" dedi.