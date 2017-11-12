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'Kolay bir rakip değiliz'

Arnavutluk A Milli Takımı Teknik Direktörü Christian Panucci, Türkiye karşısında iyi bir sonuç almayı umduklarını söyledi.

'Kolay bir rakip değiliz'

Arnavutluk A Milli Takımı Teknik Direktörü Christian Panucci, Türkiye karşısında iyi bir sonuç almayı umduklarını söyledi.

12 Kasım 2017 Pazar 19:38
'Kolay bir rakip değiliz'
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ANTALYA'DA yarın Türkiye ile hazırlık maçı yapacak Arnavutluk A Milli  Takımı'nın İtalyan teknik direktörü Panucci, karşılaşmanın oynanacağı Antalya  Stadı'nda, kaleci Etrit Berisha ile basın toplantısı düzenledi.
 
Türkiye maçını ciddiye aldıklarını ve oyuncularının iyi çalıştığını  belirten Panucci, "Kolay bir rakip değiliz. Takımımla gurur duyuyorum. Türkiye  maçından umarım iyi bir sonuç alırız." diye konuştu.
 
Gazetecilerin sorusu üzerine, haziran ayına kadar yeni yetenekler  arayışında olacaklarını ifade eden Panucci, hazırlık maçında elindeki en  yetenekli oyuncularını sahaya süreceğini kaydetti.
 
Arnavut kaleci Berisha ise takım olarak çok çalıştıklarını ve her maça  önem verdiklerini dile getirdi.
 
Türk Milli Takımı'nın yetenekli ve genç oyunculardan oluşan bir ekip  olduğunu belirten Berisha, "Çok çalıştığımız için umutluyuz. Hiçbir oyuncudan  korkmuyoruz ve çekinmiyoruz. Zor bir maç olacağını biliyoruz." ifadelerini  kullandı.
 
Basın toplantısının ardından Arnavutluk A Milli Takımı oyuncuları  Panucci, yönetiminde antrenman yaptı.
 
Antalya Stadı'nda yarın yapılacak Türkiye-Arnavutluk maçı, saat  20.30'da başlayacak.
 

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Anahtar Kelimeler:
Arnavutluk A Milli Takımı Teknik Direktörü
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