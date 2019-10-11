Kolarov'dan Fenerbahçe'ye yeşil ışık

YAZ transfer döneminde Fenerbahçe’nin kadrosuna katmak için yoğun çaba harcadığı Alexander Kolarov’dan ilginç bir açıklama geldi. Sırp futbolcu, geleceğiyle alakalı konuştu. Ülkesine Kızılyıldız formasıyla geri dönüp dönmeyeceği sorulan tecrübeli savunmacı, olumsuz yanıt verdi.



Fenerbahçe’ye adeta yeşil ışık yakan Kolarov, “Kızılyıldız’a geri dönmek mi? Evet, büyük bir kulüp. Gençliğimde de ülkemde Kızılyıldız forması giydim. Ancak şu anda Kızılyıldız’a dönem gibi bir düşüncem yok. Ben futbol kariyerimi yurt dışında başka bir kulüpte bitirmek istiyorum” dedi.



Roma ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 33 yaşındaki futbolcu, ocak ayından itibaren istediği her kulüple direkt görüşme şansı elde edecek. Fenerbahçe tarafından çok istenen Kolarov’un da sarı-lacivertli formaya yakınlık duyduğu biliniyor.