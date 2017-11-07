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Kocaman: Üzüntüden beyin kanaması geçireceğim

Aykut Kocaman'ın, Osmanlı beraberliği sonrası kayıplara karışmadan önce yardımcılarıyla yaptığı son değerlendirmeden, "Üzüntüden beyin kanaması geçireceğim. Yaşadıklarımız normal şeyler değil." dediği öğrenildi

Kocaman: Üzüntüden beyin kanaması geçireceğim

Aykut Kocaman'ın, Osmanlı beraberliği sonrası kayıplara karışmadan önce yardımcılarıyla yaptığı son değerlendirmeden, "Üzüntüden beyin kanaması geçireceğim. Yaşadıklarımız normal şeyler değil." dediği öğrenildi

07 Kasım 2017 Salı 09:07
Kocaman: Üzüntüden beyin kanaması geçireceğim
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BÜYÜK umutlarla Fenerbahçe'ye geri dönen ancak hayal kırıklığından başka bir şey veremeyen teknik direktör Aykut Kocaman, Osmanlıspor maçının ardından takım otobüsüne binmeyip özel bir araçla adeta ortadan kaybolmuştu. Öyle ki Kocaman, düne kadar ne telefonlara ne de kendisine atılan mesajlara yanıt vermişti..
 
Kocaman'ın Osmanlı maçı sonrası stattan ayrılmadan hemen önce yardımcılarıylayaptığı son görüşmelerin detayları ortaya çıktı.
 
'BÖYLESİNİ BEKLEMİYORDUM'
 
Üçüncü kez son dakika golüyle Ankara'da puan kaybı yaşayan Fenerbahçe'de maç sonunda herkesin üzüntüsü büyüktü. Futbolcular kapıları kapatıp kimseyi içeriye almadan kendi aralarında konuşurken, Kocaman'ın da yardımcılarıyla bir durum değerlendirmesi yaptığı ortaya çıktı. Habertürk'ün haberine göre; Tecrübeli çalıştırıcının bu toplantıda, "Üzüntüden beyin kanaması geçireceğim. Hiçbir planımız tutmadı. Ne yaptıysak bir türlü istediğimiz seviyeye gelemedik. Yaşadıklarımız normal şeyler değil. Böylesini hiçbir şekilde beklemiyordum" diye dert yandığı öğrenildi. 
 
Aykut Kocaman'ın, Osmanlı beraberliği sonrası kayıplara karışmadan önce yardımcılarıyla yaptığı son değerlendirmede, "Üzüntüden beyin kanaması geçireceğim. Yaşadıklarımız normal şeyler değil" dediği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Aykut KocamanüzüntüEyin Kanaması
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